عايدة البلوشي: سلوكيات بسيطة تجنبك عدوى «كورونا»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من متع الحياة مشاركة الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة الوجبات الرئيسة أو المقبلات عند تناول الطعام سواء داخل المنزل أو خارجه، لكن تستدعي الضرورة مع تفشي فيروس (كوفيد-19) توخي الحيطة والحذر.. هذا ما قالته عايدة البلوشي، اختصاصي تغذية مجتمعي أول بمستشفى توام، مؤكدةً أن ممارسات سلامة الغذاء في المنزل والنظافة الشخصية الجيدة أمران مهمان للصحة العامة، مشيرة إلى أن منظمات مثل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توصي السكان المعرضين لخطر متزايد من المضاعفات، بما في ذلك كبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة وخطيرة مثل أمراض القلب والسكري والضغط والرئة، باتخاذ احتياطات إضافية لحماية صحتهم، لافتة إلى أن مشاركة الأكل في طبق واحد قد يعرض الناس لمخاطر الإصابة وانتقال العدوى.

مخاطر تقاسم الوجبات

وأضافت البلوشي: «في بعض الأحيان عند طلب وجبة كبيرة من المقبلات ضمن الاختيارات المتاحة، كالصلصات التي تغمس بقطعة من الخضار أو كسرة من الخبز، يجب عليك تجنب مشاركتها مع الغير، لأنها تصبح مكان تجمع الجراثيم، والتي قد تحمل فيروس (كوفيد–19)، لذلك فكّر قبل أن تقاسم الوجبة، فالشخص المصاب بالفيروس عند لعق أو عض قطعة الخضراوات يلتصق اللعاب الحامل للجراثيم بها، أو في طبق الصلصة المشترك، وبذلك يصبح المرء عرضة للإصابة بالفيروس نتيجة انتقاله من شخص آخر، كما حذرت من تناول العصير من نفس الكوب، ونفس الشيء بالنسبة للطعام وأدواته.

تجنب الإصابة

وأكدت البلوشي أنه وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الزراعة الأميركية، لا يوجد حالياً أي دليل يشير إلى أن فيروس «كورونا» يمكن أن ينتقل من خلال الطعام أو تغليف المواد الغذائية، ولكن لا يُنصح بمشاركة الطعام أو المشروبات، قائلة: «يُعتقد أن الفيروس ينتشر من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق أو الرذاذ التنفسي عندما يسعل الشخص أو يعطس، ومع ذلك، قد يكون من الممكن للفيروسات البقاء على قيد الحياة على الأسطح وغيرها، مما يعزز الحاجة إلى مراعاة ممارسات النظافة المناسبة وسلامة الأغذية، فعلى العاملين في المطاعم أو الأماكن العامة ارتداء الكمامة، وأخذ الاحتياطات الاحترازية لتجنب انتقال الفيروس، والذي يمكن أيضاً أن ينتشر من شخص مصاب على أي سطح يلمسه، فعند خروجك للمطاعم أو عند استلام أي سلعة غذائية عليك اتباع الإرشادات العامة للسلامة، فاغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون بعد التعامل مع أوعية تناول الطعام بالخارج، ثم انقل الطعام إلى طبق نظيف باستخدام أوان نظيفة، واغسل يديك مرة أخرى قبل الأكل، وبعد التخلص من الحاويات، قم بتنظيف وتطهير أي أسطح كانت عليها حاويات الطلبية.

تنظيف وتعقيم

بناء على دراسة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأميركية (NIH)، أشارت البلوشي إلى أن الباحثين وجدوا أن فيروس «كورونا»، يمكن أن يعيش حتى أربع ساعات على النحاس، وما يقارب 24 ساعة على الورق المقوى، وما يصل إلى ثلاثة أيام على الفولاذ المقاوم للصدأ وأسطح البلاستيك، داعية إلى تنظيف وتعقيم الأسطح المنزلية التي يتم لمسها عادةً بشكل منتظم، مثل الطاولات وأسطح العمل ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمراحيض ومقابض الصنابير والأحواض، مع الوضع في الاعتبار أن مادة المعقم المختارة يجب أن تحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من الكحول.