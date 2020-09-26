«فانغارد» جاكي شان.. في عرض أول بدبي

دبي (الاتحاد)

تستضيف «ريل سينما» في دبي مول و«فارس فيلم» العرض الإقليمي الأوّل لفيلم الحركة «فانغارد» (Vanguard) غداً الاثنين، ويعد الفيلم أحدث تعاون بين المخرج ستانلي تونغ والنجم العالمي جاكي شان.

تبدأ العروض الرسمية للفيلم في جميع الصالات المحلية والإقليمية 8 أكتوبر المقبل، حيث تظهر الإمارة في بعض مشاهد الفيلم المليء بالتشويق والحركة، وتبرز العديد من أشهر معالمها، بما فيها وسط مدينة دبي، برج خليفة، ودبي مول، ما يجعلها الموقع الأمثل للعرض الإقليمي الأوّل للفيلم.

وفي الفيلم، يقود جاكي فريقاً مدرباً على درجة عالية من التدريب في رحلة بلا هوادة في جميع أنحاء العالم تبلغ ذروتها في دبي بتشويق لم يسبق له مثيل من قبل، حيث تنتهي في شوارع دبي والأكواريوم داخل دبي مول، حيث تم التصوير في مختلف المواقع في دبي قبل أكثر من عام.

وأوضح جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للسينما والتلفزيون، بمناسبة العرض الأول، قائلاً: «نحن مسرورون بانطلاق فيلم جاكي شان «فانغارد» Vanguard في الإمارات، بعد تصويره في دبي باستخدام بنية تحتية سينمائية فائقة الحداثة، فمن ناطحات السحاب الحديثة، وإلى المعالم المعمارية، والروائع الطبيعية، تمتلك دبي بيئات حضرية وطبيعية تجعلها وجهة جذّابة لجميع أنواع الإنتاج السينمائي، وقد تمّ تصوير الفيلم في وجهات مثل دبي مول، ووسط مدينة دبي، واستوديوهات مدينة دبي للاستوديوهات، وبفضل بنيتها التحتية الحديثة، ومرافق الإنتاج المتقدمة، وأكبر استوديوهات الإنتاج المتحرّكة في المنطقة، والخدمات المبسّطة لتسريع إصدار التصاريح، تمّ تصميم بيئة مثالية في دبي لدعم إنتاج الأفلام والمحتوى، لتلهم صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم».