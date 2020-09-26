عروض الأزياء تعود إلى باريس

باريس (أ ف ب)

تعود دور الأزياء الكبيرة مثل «ديور وشانيل وفويتون» إلى العروض الحضورية خلال أسبوع الموضة في باريس، الذي ينطلق غداً في خضم انتشار جائحة (كوفيد-19)، مع أن غالبية الماركات اختارت تقديم مجموعاتها عبر الإنترنت.

بعد الموضة الرجالية والأزياء الراقية التي أُجريَت عروضها عبر الإنترنت خلال الصيف للمرة الأولى في تاريخها، يشهد أسبوع الأزياء النسائية الجاهزة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل مزيجاً من العروض، الحضوري منها والإلكتروني، لكن كلها خارجة عن المألوف.

ويتكيف المصممون مع الوضع الصحي ويحاولون ترك بصماتهم على النسق الجديدة لعرض الأزياء خلال الجائحة، فالعروض تقام مع وضع الكمامات وعدد قليل من المدعوين مع اتباع التعليمات الصحية.

وقالت المصممة الفرنسية الشابة مارين سير لوكالة فرانس برس «هذه المجموعة مرآة للأشهر الخمسة الأخيرة.. أنا أعمل دائماً على هذا النحو لكن العالم حولنا هو الذي تغير جذريا».

وتروج المصممة مارين مع البلجيكي درايس فان نوايت لموضة مسؤولة أكثر، وقد نالت هذه المبادرة تأييد مئات دور الأزياء الصغيرة التي تلتزم إنتاج كميات أقل وتعكس صورة جديدة لعروض الأزياء. وتؤكد «سأتكيف مع كل ما سيحصل».

وشددت على أنها ليست «ضد إقامة عرض فعلي في الأشهر المقبلة». وأضافت «اللافت في أسابيع الموضة هو إيجاد جو تشاركي، أن نكون معا».