صبا مبارك.. مغرمة بـ«أحمس»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني القادم، من خلال المسلسل التاريخي «الملك أحمس»، حيث تجسد دور ملكة فرعونية، تجمعها علاقة عاطفية مع أحمس.

وتتناول الأحداث قصة أحمس وتحرير مصر وطرد الهكسوس من طيبة، والعمل المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، وسوسن بدر.

كما تشارك صبا في مسلسل «نمرة اتنين»، الذي يناقش العلاقات الإنسانية بمجتمعاتنا العربية، وينتمي إلى نوعية الحلقات المتصلة المنفصلة، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما العربية، منهم نيللي كريم وإياد نصار، وتم تصويره في عدد من المدن العربية منها القاهرة ودبي والرياض. وأعربت مبارك عن سعادتها بعرض مسلسل «حارس الجبل»، على قناة أبوظبي، والذي جسدت فيه شخصية «رمال» السيدة البدوية، التي تبحث عن الحب في ظروف اجتماعية قاسية، وتدور الأحداث خلال حقبة زمنية أطلق عليها عام الموت، وتتناول الصراعات والغزوات بين القبائل البدوية من أجل البقاء، وهو تأليف حازم فضة وإخراج سائد بشير الهواريم، ويشارك في بطولته الفنان السعودي عبد المحسن النمر، والأردني منذر رياحنة، والسوري خالد القيش، وتم تصويره في أبوظبي. وعلى الصعيد السينمائي، تشارك صبا في فيلم «عين حورس»، وتجسد شخصية فنانة تشكيلية تجمعها علاقة عاطفية مع الفنان محمد ممدوح.