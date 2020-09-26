«التدليك».. يخلصك من التوتر

القاهرة (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة، أن كل ما يحتاج إليه الشخص في ظل الحياة سريعة الوتيرة، هو التدليك لمدة 10 دقائق، والاسترخاء البسيط لتنشيط الجسم لمقاومة الإجهاد. وقال باحثون من جامعة كونستانز الألمانية: إن المشاركين في الدراسة أظهروا تحسناً ملحوظاً في الشعور بالاسترخاء النفسي والفسيولوجي بعد تدليك لمدة 10 دقائق. كما شعر المشاركون بالراحة وتخفيف التوتر بعد قضاء 10 دقائق من الاسترخاء بشكل منتظم، وإن كان التحسن أقل قليلاً من أثر التدليك.

وقال موقع «Study Finds»: إن الدراسة هي الأولى من نوعها التي خلصت إلى أن الجهاز العصبي السمبتاوي في الجسم، يمكن أن يشهد تحسناً ويشعر بالاسترخاء خلال فترة قصيرة، ويبدأ في حصد الفوائد النفسية والفسيولوجية من 10 دقائق من الراحة.