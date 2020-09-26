المسلسلات القصيرة.. تجذب صناع الدراما

سعيد ياسين (القاهرة)

حققت المسلسلات القصيرة التي عُرضتها المنصات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، نجاحاً كبيراً على المستويين الجماهيري والنقدي، ما جعل الطلب يتزايد عليها، ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة عرض أعمال جديدة، منها «نمرة 2» من 8 حلقات، ويشارك في بطولته منى زكي ونيللي كريم، «وبأثر رجعي» لمي سليم وهالة فاخر، و«ما وراء الطبيعة» لأحمد أمين، و«الكهف»، إضافة إلى «للقتل اضغط رقم 1» لأحمد خالد صالح وهدى المفتي، كما يستعد أمير كرارة ونور لخوض التجربة من خلال مسلسل من 8 حلقات يحمل مؤقتاً عنوان «عمر الناجي».

معايير درامية

قال المؤلف محمد رشاد العربي: كنا في السابق نكتب المسلسلات في 7 و13 و15 حلقة، ضمن حكايات مشوقة وإيقاع جيد، ولكن حين ظهرت تجارة الدراما، ظهر تجار الفضائيات والمعلنون الذين بدأوا في السيطرة على المسلسلات، واختيار نجوم الشباك.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في عدد الحلقات، ولكن في الموضوع، والمسلسلات الطويلة لها آليات في التنفيذ، وتحتاج إلى تجهيز وتحضير ومعايير في الكتابة، لا تتناسب مع مؤلفين غير دارسين، أو يستطيعون التعامل معها.

طريقة التناول

وأوضح المخرج يوسف أبو سيف، أن المشكلة ليست في عدد الحلقات، ولكن في طريقة التناول والطرح وأسلوب الكتابة والحوار، ووكالات الإعلانات هي المسؤولة عن كل ما وصلت إليه الدراما كماً وكيفاً، فقد انتشرت فكرة النجم الذي يتم بيع المسلسل باسمه للقنوات الفضائية، وبسبب هذه الوكالات يحصل على نصيب الأسد من الأجر والظهور في الأحداث.

ولفت إلى أن نجاح عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية سيتزايد خلال الفترة القادمة، وهذا لن يمنع تنفيذ أعمال لعرضها على الفضائيات ولجمهور التليفزيون.

ورش سيناريو

وقال الممثل والمخرج أيمن إسماعيل: إن العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً في الماضي، قدمت في 13 أو 15 حلقة، بجانب السباعيات الشهيرة، وضرب مثلاً بـ«أحلام الفتى الطائر» و«الرجل والحصان» و«غوايش» و«أوراق الورد» و«القط الأسود».

وأوضح أن الإصرار على تقديم مسلسلات من 30 حلقة أو أكثر، يمثل باباً مفتوحاً للمط والتطويل، ودلل على عدم قدرة المؤلفين حالياً على كتابة الموضوعات الطويلة، وهو ما خلق ظاهرة «ورش السيناريو».

طلب متزايد

وأكد الناقد سمير الجمل أن المستقبل القريب سيكون للدراما القصيرة، التي تقدم في عدد محدود من الحلقات، خاصة بعد نجاح مسلسلات قصيرة عرضت على المنصات الرقمية وحققت النجاح، ومنها «كل أسبوع يوم جمعة» لمنة شلبي وآسر ياسين، و«مملكة إبليس» لغادة عادل ورانيا يوسف، و«ليه لأ» لأمينة خليل وهالة صدقي.

وأشار إلى أن هذا التقليص وصل إلى الفضائيات، حيث قدم مسلسل «إلا أنا» في ست حكايات، احتوت كل واحدة على 10 حلقات، و«نصيبي وقسمتك» في عدد من القصص كل واحدة تتكون من 5 حلقات فقط.

خسائر مادية

قال د. يسري المناديلي، أستاذ الصوت في المعهد العالي للسينما: إن القنوات الفضائية تضع خريطة رمضان، ولا بد أن تكتمل حتى آخر الشهر، والأبطال والمنتج يشعرون بالخسارة المادية حال تقديم المسلسل في أقل من 30 حلقة، طمعاً في تحقيق مكاسب أكثر من خلال الإعلانات.