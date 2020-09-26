«مزح» أنغام.. خليجي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد المطربة أنغام لطرح ألبومها الغنائي «مزح»، بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الجديدة، ويضم 12 أغنية باللهجة الخليجية.

وتعاونت أنغام مع نخبة من شعراء منطقة الخليج، من بينهم بدر بن عبد المحسن، وسعود بن عبدلله، ويعد الألبوم هو الإصدار الخامس لها باللهجة الخليجية. وكانت أنغام أحيت أولى حفلاتها المباشرة مع الجمهور الخميس الماضي، في جدة على مسرح الملك عبدلله، ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني. كما تحيي حفلاً في التاسع من أكتوبر المقبل على مسرح المنارة بالقاهرة، وتشهد تلك الحفلات عودتها بعد التوقف الغنائي جراء جائحة فيروس «كورونا».

وطرحت أنغام مؤخراً أغنيتها المصورة «بحبك وبرتاحلك»، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، وحققت نجاحاً كبيراً على المنصات الإلكترونية.