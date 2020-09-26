«الوسطى من الذيد».. دورة برامجية جديدة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت قناة الوسطى من الذيد التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة التي تنطلق اليوم الأحد، مقدمة لمشاهديها 12 برنامجاً جديداً، ومواسم متجددة لـ 22 برنامجاً من أبرز إنتاجاتها، بالإضافة إلى عرض باقة من أهم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

تأتي الدورة الجديدة، التي أشرف على إنتاجها وإعدادها طاقم من الإعلاميين والمهنيين العاملين في القناة، ضمن جهودها في تقديم محتوى إعلامي نوعي هادف وجاذب، يسهم في تعزيز الوعي بقيم المجتمع الإماراتي، وتلبية ذائقة جماهيرها من مختلف الاهتمامات، حيث تتنوع البرامج بين الثقافية، التراثية، المجتمعية، الدينية، والرياضية.

وقال سعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير القناة: «حرصنا من خلال الدورة البرامجية الجديدة على مراعاة تنوع البرامج من حيث المحتوى والأفكار والمواضيع التي يتم طرحها، إلى جانب انتقاء أرقى الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة كبيرة وشعبية واسعة، لضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور المحلية».

وأضاف: «إن القناة تسعى منذ انطلاقتها عام 2016 إلى الاهتمام بذاكرة المكان والثقافة البدوية الأصيلة وإبرازها، جنباً إلى جنب مع البرامج التي تهتم بالإنسان»، مشيراً إلى أن كوادر القناة عملت خلال الفترة الماضية من أجل الخروج ببرامج تثري المشاهدين وتمثل إضافة فكرية ومعرفية لهم. وتابع الكتبي: «تضع الوسطى من الذيد نصب عينيها رؤية جوهرية كرسها صاحب السمو حاكم الشارقة، تتجسد في دعم وحماية التراث بمختلف أنواعه إضافة إلى الاهتمام بكل ما يدعم رسالة الشارقة في بناء الإنسان وتنمية المكان، وهو ما يتم تنفيذه في جميع البرامج التي تقدمها القناة لمشاهديها».

وتضم قائمة البرامج الجديدة للقناة برامج «نهضة وطن»، و«ويبقى الأثر»، و«سيرة شاعر»، و«ضيوف الوسطى»، و«الراوي»، و«سيارات لول»، و«الصقارة»، و«أندية الوسطى»، و«لوحات» كما تواصل القناة عرض برنامج «ذاكرة البادية»، و«موسم الحيا»، و«ظل الغافة»، وغيرها.