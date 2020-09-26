الوسط الفني يودع المنتصر بالله

محمد قناوي (القاهرة)

غيّب الموت أمس الفنان الكوميدي المصري الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاماً، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إن الراحل سيتم دفن جثمانه اليوم الأحد في القاهرة بعد نقل الجثمان من مدينة الاسكندرية، وأعرب الفنان محمد صبحي عن حزنه الشديدة لوفاة رفيق دربه الفنان المنتصر بالله، مؤكداً أنه كان صديقه منذ أن بداية أدوارهما الثانوية معاً، مشيراً إلى أن المنتصر بالله أثبت أنه فنان مختلف وسيظل في ذاكرة الجمهور المصري والعربي بخفة ظله العالية، كما نعى الفنان محمد هنيدي، المنتصر بالله، قائلاً «البقاء لله في المنتصر بالله.. ربنا يرحمك يارب». وكان الراحل يعاني من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم، وكانت زوجته الفنانة عزيزة كساب، التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث، قد فجرت قبل وفاته بأيام قضية النسيان في الوسط الفني، ففي مداخلة تلفزيونية كشفت عن رسالة زوجها وتتلخص في أنه يقول للجميع «افتكروني وافتكروا ضحكتي دائماً.. علشان أنا عمري ما نسيتكم».

ظهوره الأول

ولد المنتصر بالله رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعاً «عزت»، فقرر إذا أنجب أن يختار اسماً فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولداً وأسماه «المعتز بالله»، وحينما أنجب ولداً آخر اعتبره انتصاراً فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

والمنتصر بالله فنان موهوب حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه في معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا في عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصاً إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محوراً للأحداث، وللشخصية المؤثرة.

أهم أعماله

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، ومن أهم أفلامه: «تجيبها كده تجيلها كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، يا ما أنت كريم يارب».

وفِي المسرح قدم «استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا»، وفِي التليفزيون قدم مسلسلات «بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا إنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف».