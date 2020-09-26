إنقاذ عشرات الحيتان الطيارة بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

أكد رجال إنقاذ اليوم السبت أنهم أنقذوا 108 حيتان طيارة طويلة الزعانف كانت ضمن أكبر جنوح جماعي للحيتان في أستراليا على الساحل الغربي لتسمانيا.

ويعتقد رجال الإنقاذ أنه لم يعد هناك حيتان حية في الميناء، بعد أن تقطعت السبل بنحو 470 حوتا في الآونة الأخيرة.

وعدلت السلطات عدد الحيتان النافقة إلى 350 حوتا.

ويوم الاثنين، تم اكتشاف جنوح نحو 270 حوتا في ثلاثة مواقع في ميناء ماكواري. ولقي ثلثها حتفه بالفعل قبل أن تبدأ جهود الإنقاذ.

وتم رصد 200 حوت آخر نافقة صباح الأربعاء على بعد يتراوح بين 7 و10 كيلومترات من الموقع الأصلي.