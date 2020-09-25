باراك وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب

كولونيا (د ب أ)

كشفت دراسة استقصائية أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.. وأشارت مؤسسة «يوجوف»، التي أجرت الدراسة، إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها أوباما لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع «الأكثر إثارة للإعجاب في العالم» عام 2014.. وحل الملياردير بيل جيتس في المركز الثاني بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن كان الأول العام الماضي.. ولا تزال ميشيل أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم، وبعدها الممثلة أنجلينا جولي في المركز الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية في المركز الثالث.. وأجرت مؤسسة يوجوف مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة لاختيار الشخصيات.