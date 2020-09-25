«ديزني لاند» هونج كونج تفتح أبوابها

فتحت مدينة ألعاب «ديزني لاند» في هونج كونج أبوابها مجدداً، واستقبلت الرواد لكن بأعداد محدودة، ووفق إجراءات صحية صارمة.. وتتضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المدينة قياس حرارة الزوار، وإلزامهم بالتباعد وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج شامل لتطهير وتعقيم كافة المرافق والألعاب.. وخصصت المدينة أماكن لالتقاط الصور مع شخصيات ديزني الشهيرة من مسافة اجتماعية آمنة، وقصرت العروض الحية على الأماكن المفتوحة فقط.

(رويترز)