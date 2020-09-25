البشر مسؤولون عن انقراض كائنات بحرية

ترجمة: عزة يوسف

كشفت القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، أن هناك 32 ألف نوع من الطيور والثدييات إلى الشعاب المرجانية والقشريات مهددة بالانقراض.

وذكر موقع «Science Alert» أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي يحاول مساعدة بعض الأنواع المهددة، إلا أننا نأكل بعضها دون أن ندرك خطورة ذلك على وجودها، وحدد الباحثون ما يقرب من 100 نوع منها يتم بيعها كمأكولات بحرية بشكل قانوني.. وقالت ليزلي روبرسون عالمة الأحياء بجامعة كوينزلاند والمؤلفة الأولى للبحث الجديد، إن بعض الأنواع مثل الحيتان أو السلاحف البحرية لا تحصل على الحماية، رغم الالتزامات الوطنية والدولية، ولكن هناك أنشطة واسعة لصيد العديد من الأنواع المهددة.

وتوصل الباحثون إلى طريقة غير تقليدية للاستمتاع بالمأكولات البحرية وتوسيع فكرتنا عن الأنواع المعروفة لتشمل قنديل البحر، الذي يعتقد العلماء أن أعداده تتزايد كثيراً حول العالم.

وفي عام 2017، صنع باحثون في الدنمارك رقائق مقرمشة من قناديل البحر، بينما كان الصينيون يستمتعون بتناوله منذ أكثر من 1700 عام، بإضافة التوابل والصلصات إليه ليتحول إلى وجبة لذيذة وليس مجرد شيء مطاطي خفيف بدون طعم.

وقالت كاريسا كلاين عالمة حفظ الأنواع في جامعة كوينزلاند إنه بين أعوام 2006 و2014، وجد الفريق أن 92 نوعاً من المأكولات البحرية المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض يتم صيدها وتسجيلها وبيعها محلياً ودولياً.