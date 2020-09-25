«أبلة فاهيتا».. في «دراما كوين»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الدمية المثيرة للجدل «أبلة فاهيتا»، تجريتها الدرامية الأولى من خلال مسلسل «دراما كوين»، المكون من 6 حلقات متصلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الساخرة، حول مغامراتها مع الشخصيات الفنية والسياسية بالوطن العربي، وعلاقتها بابنتها «كارو»، بالإضافة إلى ما عانته بسبب توقف برنامجها بعد 6 مواسم، والعمل من إخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، ومنى ممدوح، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأعلنت «فاهيتا» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكوميديا المصرية من أهم المنتجات الفنية، ولابد من تصديرها، وأنها متحمسة لعرض المسلسل الجديد بأكثر من 20 لغة، وسيكون متاحاً في أكثر من 190 دولة. و«أبلة فاهيتا» شخصية كرتونية لربة منزل، ظهرت للمرة الأولى عام 2010 بأحد إعلانات شركات الاتصالات، واستغلت نجاحها الإعلاني.

ولمعت بمشاركتها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان «دبي السينمائي» عام 2015، ما جعل القائمين على المهرجان يحرصون على حضورها مرة أخرى في عامي 2016 و2017، بسبب التفاعل الكبير معها.