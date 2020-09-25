نصائح لتناول طعام صحي أثناء العمل

القاهرة (الاتحاد)

يعتبر الالتزام بنظام غذائي صحي ليس بالأمر السهل، لاسيما أثناء قضاء الوقت خارج المنزل في أماكن العمل، إلا أن هناك بعض الطرق التي من شأنها مساعدتك حتى في المكتب.

ونقل موقع «Iol» عن الخبيرة الصحية بجنوب أفريقيا فانيسا أسينساو قولها، إن مهام العمل المكتبي قد تجعل من الصعب الالتزام بحمية صحية، والاضطرار لتناول أطعمة سريعة مليئة بالدهون الضارة لإشباع الجوع واستكمال الأعمال.

لذلك فإن الحل يكمن في تناول الكثير من المكسرات النيئة والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون النقي والأسماك الزيتية، وجميعها مفيدة لصحتك، وتجعلك تشعر بالشبع وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

واقترحت اختيار مكملات غذائية قوية مثل أوميغا 3 المصنوع من مصدر مستدام، وزيوت أسماك غير معدلة وراثياً وخالية من الزئبق والملوثات والهرمونات والمضادات الحيوية التي أصبحت منتشرة في الأسماك.

وقالت المديرة التنفيذية ومؤسسة موقع الطلبات «أوردر إن» دينيش باتيل، إنه من الصعب الحفاظ على نظام غذائي متوازن عندما تكون حياتك العملية مشغولة.

لذلك فإن أهم نصائحها عدم تفويت وجبة الإفطار الصحي قبل الخروج من المنزل أو تجهيز وجبة صحية واصطحابها معك إلى عملك، حتى لا تشعر بالرغبة في تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

ويجب الحرص على تناول وجبة خفيفة على فترات منتظمة مثل ثمرة فاكهة أو خضار، حتى لا يدفعك الجوع لخيارات غير صحية.

وقالت اختصاصية التغذية أنجيلا ليتش، إن الأشخاص العاملين في المكاتب والذين يتبعون نظاماً غذائياً غير صحي أكثر عرضة بنسبة 66 في المئة، لإظهار مستويات إنتاجية منخفضة مقارنة بمن يتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

وأضافت أنه يجب أن تهتم أماكن العمل بتوفير مساحات لإعداد وتناول الطعام الصحي، حيث إن الموظفين يواجهون خيارات محدودة في المكاتب غالبيتها تحتوي على وجبات خفيفة وسريعة ضارة بالصحة.