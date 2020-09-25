الصين تتوقع إنتاج 610 ملايين جرعة من لقاحات كورونا مع نهاية العام

توقعت الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام الحالي على إنتاج 610 ملايين جرعة سنوياً من لقاحات عدة ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ذلك ما أعلنه مسؤولو الصحة الصينيون، اليوم الجمعة في بكين، مؤكدين أن بلادهم هي الرائدة في هذا المجال.

وأضاف المسؤولون، في مؤتمر صحفي، أن هذا الإنتاج السنوي يتوقع أن يزيد عن مليار جرعة بدءاً من العام 2021.

وقال وو يوانبين المسؤول في وزارة الصحة الصينية، إن 11 لقاحاً صينياً، من إجمالي 59 مشروعاً، دخلت الآن مرحلة التجارب السريرية على البشر وهي المرحلة الثالثة والأخيرة في مسار تطوير أي لقاح.

وأوضح "في الوقت الحالي، تحتل مشاريع البحث والتطوير في الصين للقاحات ضد كوفيد-19 مكاناً مهماً عموماً".

وتابع "وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد وأنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة".

وقال المسؤولون، إن مئات الآلاف من الأشخاص، الذين لديهم وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات والمناطق الأخرى العالية الخطورة، تلقوا جرعة من لقاح تجريبي في يوليو الماضي، لافتين إلى أن هذا البرنامج حصل على دعم من منظمة الصحة العالمية.

وأشار تشينغ تشونغوي من لجنة الصحة الوطنية إلى أن "سلامة اللقاح المستخدم في حالات الطوارئ قد تم التحقق منها بالكامل لكن لم تتم المصادقة على فعاليته بالكامل"، متعهداً أن يكون المنتج النهائي "متاحاً" للعامة.