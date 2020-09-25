«غني مع فايز».. على شاشة «أبوظبي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بدأ الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد الكشف عن المواهب الغنائية الشابة ضمن برنامج «غني مع فايز»، الذي سيعرض قريباً عبر قناة «أبوظبي»، إذ استقبل عدداً من المشاركات الغنائية عبر منصة التواصل «تيك توك»، في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى هذه النوعية من البرامج في الوطن العربي، معتبراً أن هذا البرنامج فرصة ذهبية خصوصاً أنه كان يحلم منذ فترة بتأسيس أكاديمية بهدف تعليم الموسيقى والغناء واكتشاف دماء جديدة في هذا المجال.

تقييم الأصوات

وجه السعيد من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل دعوة للراغبين في المشاركة من أصحاب الأصوات الإبداعية والمميزة على مستوى العالم العربي، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، إلى تسجيل مقطع فيديو بصوتهم دون موسيقى على ألا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، وتحميله على منصة «تيك توك» باستخدام الوسم (#غني_مع_فايز) باللغة العربية أو (#GhanniMa3Fayez) باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه منذ أن أعلنت شبكة تلفزيون أبوظبي التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» عن بدء إطلاق التحدي الغنائي «غني مع فايز»، وجاءته العديد من المشاركات من دول عربية مختلفة، أغلبهم يتمتعون بصوت مميز وإبداع عال.

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم بتقييم الأصوات المتميزة، التي تمتلك فرصة للدخول في عالم النجومية، لكي يتأهلوا للمراحل المتقدمة من البرنامج الذي سيعرض على شاشة «أبوظبي»، لتكون بوابتهم نحو عالم النجومية والشهرة في مجال الغناء.

مشاركات عبر «تيك توك» (الصور من المصدر)

رحلة البرنامج

وأشاد السعيد بفكرة البرنامج المختلفة التي تعتمد على مواقع التواصل، وتواكب للعصر الذي نعيش فيه، موضحاً أن رحلة البرنامج الحقيقية ستبدأ مع المرحلة الأولى التي ستعرض في ست حلقات، وسيتطلب من المواهب إرسال فيديو آخر لبثه عبر صفحة البرنامج على «تيك توك»، حيث يصوت الجمهور لاختيار المتأهلين إلى المرحلة الثانية، في حين سيعمل على التواصل معهم لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة، وسيتأهل إلى المرحلة الثانية من البرنامج 24 مشاركاً يتوزعون على أربع حلقات لاستضافة ستة مشاركين في كل حلقة، حيث يتطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيارهم، والثاني لأغنية يختارها السعيد ليقوم بعدها الملحن بالتعليق عليها من الاستوديو بالتعاون مع ضيف من نجوم الغناء العربي، قبل عرضها على تصويت الجمهور على صفحة البرنامج على «تيك توك»، والذي سيحدد ثلاثة مشاركين من كل حلقة للتأهل للمرحلة الثالثة.

تصويت الجمهور

أما المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من البرنامج التي ستمتد على مدى ثلاث حلقات فستشهد وصول 12 مشاركاً بمعدل أربعة مشاركين في كل حلقة، حيث سيطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيار فايز السعيد والثانية يختارها ضيفه في الاستوديو، قبل عرضها لتصويت الجمهور الذي سيحدد بدوره ثلاثة مشاركين للوصول إلى المرحلة الختامية، للمنافسة على اللقب في الحلقة الأخيرة، وليكون تصويت الجمهور هو الفاصل بينهم وبين النجومية والفوز بلقب البرنامج.

حلم الأكاديمية

أشار فايز السعيد إلى أنه كان يفكر منذ فترة في تأسيس أكاديمية لدعم المواهب الغنائية، خصوصاً أنه منذ أن دخل هذا المجال، وهو لديه الهاجس والدافع لاكتشاف دماء جديدة، حيث أسهم من خلال مسيرته الفنية في إطلاق مجموعة من أبرز نجوم الغناء منهم بلقيس وداليا مبارك وفؤاد عبد الواحد، ومؤخراً الفنانة السعودية الجوهرة، معتبراً أن «غني مع فايز» هو استكمال لمشواره في البحث عن الأصوات المميزة على مستوى الوطن العربي.