سهر الصايغ.. تنتهي من «الورشة»

القاهرة (الاتحاد)

انتهت الفنانة سهر الصايغ من تصوير دورها في فيلم «الورشة»، الذي يتناول كواليس الوسط الفني من خلال ورش التمثيل، التي انتشرت مؤخراً في مصر والعالم العربي.

وأشارت إلى أنها تجسد فيه شخصية فتاة تعشق التمثيل ومن أجل تطوير موهبتها تلتحق بورشة تتعرف فيها على زميل متدرب، ثم تنشأ بينهما قصة حب ويتقدم لخطبتها، ويواجهان صعوبات كثيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، نضال الشافعي ومحمد جمعة وحنان سليمان وحمزة العيلي، ومن إخراج محمد حمدي.

ولفتت الصايغ إلى أنها تواصل من خلال «الورشة» حضورها السينمائي بعدما شاركت في فيلم «ورقة جمعية» مع لوسي ومحمد عادل.

من ناحية أخرى، تشارك سهر في الجزء الثاني من مسلسل «قوت القلوب» الذي يعرض حالياً، بطولة ماجدة زكي ورانيا فريد شوقي وخالد زكي ويخرجه مجدي أبو عميرة.