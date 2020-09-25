الباشا يخوض أولى تجاربه بالسينما المصرية

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الفنان الفلسطيني كامل الباشا تجربته الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «حظر تجول»، الذي يشارك في بطولته مع إلهام شاهين وأمينة خليل، ويمثل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر المقبل. وقال لـ«الاتحاد» إنه سعيد باختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان القاهرة، وأنه ينتظر بترقب ردود الأفعال، ويجسد فيه شخصية موجه رياضيات متقاعد، محب بائس، مؤكداً أن هذه التجربة ممتعة وثرية. وعما إذا كان يتوقع أن يحصد الفيلم جوائز في المهرجان، قال: الجوائز محفزة، ولكنها ليست هدفاً، الهدف هو الوصول للناس وطرح موضوعات مسكوت عنها بطريقة احترافية وإبداعية.

ويعترف الباشا بأنه لم يكن يخطط للعمل في السينما المصرية، وإن كانت تلك أمنية، وتحققت بعد حصوله على جائزة مهرجان البندقية التي قدمته للمشاهد وللسينمائيين العرب بشكل مشرف.

وأكد على أنه حصل خلال مشواره الفني الطويل على جوائز مهمة يعتز بها، ولكن تبقى لجائزة مهرجان البندقية ميزة خاصة كونها عالمية، ومنحها له أقدم وأعرق مهرجان سينمائي في العالم.

وأوضح كامل أنه استفاد في التمثيل من عمله كمؤلف ومخرج، فعندما تكتب أو تخرج تبني شخصية ما ليؤديها ممثل، وهذا سهّل كثيراً عملي كممثل يسعى لتقمص الشخصية المكتوبة، كما أن عملي كممثل ساعدني في الكتابة والإخراج. وكشف الباشا قائلاً: أنا من أسرة محافظة، وكنت أول من تمرد على تحفظهم على العمل في الفن رغم حبهم له، ولحق بي بناتي وابن أخي، وكما نقول في فلسطين: «الحبل عالجرار».