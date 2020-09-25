تامر حسني.. «خليك فولاذي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الجديدة، ويضم 12 أغنية.

وتعاون في الأغنية التي تحمل نفس اسم عنوان الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر علي، عزيز الشافعي.

من جانب آخر، طرح حسني مؤخراً الديو الغنائي «اختراع»، مع محمود العسيلي، في أول تعاون فني بينهما، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وحققت نجاحاً كبيراً على المنصات الإلكترونية.

وعلى الصعيد السينمائي ينتظر حسني عرض فيلمه «مش أنا»، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الرومانسية، حول الشباب الذين يتعرضون لضغوط بالحياة.

العمل قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته سوسن بدر، ماجد الكدواني، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل.