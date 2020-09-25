مياه أبوظبي.. 100%

هالة الخياط (أبوظبي)

تصنف المياه «البحرية» في إمارة أبوظبي بأنها عالية الجودة وتناسب الاستخدامات المتعددة، بما في ذلك الاستخدامات الترفيهية والسياحية والسباحة وممارسة الرياضات البحرية، وغيرها من الاستخدامات، كما تشهد تحسناً مستمراً في جودتها، وفق نتائج المراقبة التي تجريها هيئة البيئة في أبوظبي سنوياً. وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي: إن الهيئة تنفذ برامج مراقبة دورية ومستمرة لجودة المياه البحرية المحيطة من خلال جمع وتحليل عينات من مواقع محددة على امتداد سواحل الإمارة. وأضافت: من ضمن هذه المواقع الشواطئ العامة، ومناطق الاستجمام، والمواقع القريبة من المصبات الرئيسية، ويتم حساب قيمة المؤشر ورفع تقارير دورية به لمكتب أبوظبي التنفيذي، لافتة إلى أن قيم المؤشر تظهر تحسناً مستمراً في جودة المياه البحرية من الناحية الميكروبية، مما يجعلها ملائمة لممارسة كافة الأنشطة الترفيهية والسياحية. وأكدت الحوسني، في تصريحات لـ«الاتحاد الأسبوعي» أن المياه في مناطق المحميات البحرية في الإمارة تتميز بدرجة عالية من الجودة، وتتوافق مع أفضل المعايير الدولية، نتيجة الإجراءات التي تتخذها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن برنامج مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية يتضمن جمع العينات من 22 موقعاً وإجراء فحوصات المعادن الثقيلة والعناصر المغذية والميكروبات، بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية وتشمل 40 عنصراً، وتم توزيع مواقع المراقبة ضمن فئات، حسب الأهمية البيئية والأنشطة والاستخدامات، مثل مآخذ محطات التحلية، الشواطئ العامة، المراسي والموانئ، نقاط تصريف المياه المعالجة، والموائل الطبيعية. وتقوم هيئة البيئة بمراقبة جودة مياه البحر بشكل آني في 10 مناطق حساسة، من خلال شبكة العوامات المؤتمتة التي تعمل كنظام إنذار مبكر للمد الأحمر وحالات نمو الطحالب، ويتم إرسال البيانات للهيئة بشكل آني (كل 15 دقيقة)، لافتة إلى أنه تم توزيع العوامات في عدة مناطق على ساحل الإمارة، مثل مشروع براكة، السعديات، شاطئ البطين، وقناة مصفح الجنوبية.

15 سنة

تنفذ هيئة البيئة في أبوظبي منذ أكثر من 15 سنة برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لمراقبة جودة المياه والرواسب البحرية، يهدف إلى دراسة وتقييم التغيرات قصيرة المدى وبعيدة المدى على نوعية المياه البحرية، وتوفير البيانات اللازمة لدعم صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور جودة البيئة البحرية بشكل عام، ونوعية المياه على وجه الخصوص.

اللائحة التنفيذية

أعدت هيئة البيئة في أبوظبي اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية، ويشمل نطاق تطبيق اللائحة المياه والرواسب البحرية المحيطة للإمارة، بالإضافة إلى التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية. وتهدف اللائحة إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة، من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة، وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية.