إيفانكا: فخورة بـ «كوشنر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعادت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر عنوان مقال، حول دور زوجها، جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض ذي الـ36 عاماً، في التوصل إلى السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. وعلّقت إيفانكا على سؤال طرحته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نشرت المقال، قائلة: «هل يستطيع جاريد كوشنر، البالغ من العمر 36 عاماً ووريث الإمبراطورية العقارية الذي لا يمتلك خبرة دبلوماسية، أن ينجح في مساعي صنع السلام في الشرق الأوسط؟»، وأجابت إيفانكا قائلة: «بالطبع». وفيما بدت فخورة بدور زوجها، الذي ترأس أول وفد أميركي إسرائيلي مشترك إلى الإمارات في بداية الشهر الجاري، بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين البلدين بوساطة أميركية في 13 أغسطس الماضي، وصفت إيفانكا، وهي أيضاً مستشارة لوالدها دونالد ترامب، توقيع «معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل» باللحظة التاريخية، وقالت: «نشهد فجر شرق أوسط جديد.. أهنئ الجميع». ونشرت إيفانكا مجموعة صور لها ولزوجها أثناء حضور مراسم توقيع المعاهدة في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، وعلقت قائلة: «مع طاقم العمل المذهل في البيت الأبيض نشاهد الرئيس ترامب والقادة من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل يوقعون المعاهدات، ويصنعون السلام في الشرق الأوسط».

من جانبها، سلّطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على جهود كوشنر في الوساطة من أجل السلام، لاسيما زياراته إلى الشرق الأوسط، لكنها أكدت في الوقت ذاته على أنه لم يمتلك خبرة في العمل الحكومي ولا في الشؤون الدولية.

وأوضحت، أن كوشنر دأب على زيارة إسرائيل منذ طفولته، ويعرف المجتمع الإسرائيلي جيداً، مضيفة: «تلقى تعليمه في مدارس يهودية».

قطب العقارات

كوشنر نجل قطب العقارات الأميركي تشارلز كوشنر، مالك مجموعة شركات كوشنر، ولد في العاشر من يناير عام 1981، في ليفينغستون بولاية نيو جيرسي، ولديه شقيق أصغر منه اسمه جوشوا، واختان اسماهما نيكول ودارا. والتحق بجامعة هارفارد في عام 1999، حيث درس الفنون، وتخرج فيها عام 2003، وبعد تخرجه، التحق جاريد بجامعة نيويورك، وفي عام 2007 تخرج فيها مع درجة الماجستير في إدارة الأعمال. ويقول كوشنر عن زوجته: «إن إيفانكا لم تطبخ على الإطلاق قبل زواجهما، لكنها أصبحت طباخة ماهرة بعد الزواج باستخدام جوجل، وتعد العشاء كل جمعة».