رئيس وزراء أستراليا يغرد بـ«الأوردو»

وائل بدران (أبوظبي)

هنأ رئيس وزراء أستراليا نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده، بتغريدة باللغتين الأوردو والإنجليزية، وأرفقها بصورة «سيلفي» تجمعهما في إحدى المناسبات. وكتب موريسون، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «صديقي العزيز ناريندرا مودي، تحياتي لك في عيد ميلادك»، مضيفاً: «أنا على يقين أن العلاقات بين الهند وأستراليا ستصل إلى آفاق جديدة خلال العام المقبل، وأتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. أراك قريباً».

من جانبه، توجه مودي بالشكر إلى سكوت موريسون على أمنياته الطيبة، مضيفاً: «كدولتين ديمقراطيتين حيويتين، ستواصل الهند وأستراليا تعزيز علاقتيهما الاستراتيجية الشاملة».

وتلقى مودي، الذي أتم عامه الـ70 قبل أيام، التهاني من كثير من السياسيين والمشاهير والمواطنين من داخل الهند وخارجها، أعربوا فيها عن تهانيهم وأمانيهم الطيبة لمودي. وفي هذه الأثناء، كشف «مودي» عن الشيء الذي يريده في يوم مولده، قائلاً: «نظراً لأن كثيرين سألوني عما أريد في عيد مولدي، فإليكم قائمة بما أريده». وأضاف، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: «أريد أن تواظبوا على ارتداء الكمامات، وأن تضعوها بشكل ملائم، وأن تحافظوا على التباعد الجسدي، وأن تتجنبوا الأماكن المزدحمة، وأن تحسّنوا من مناعتكم.. دعونا نجعل كوكبنا أكثر صحة». وقال لجميع من شاركوه الأمنيات الطيبة، بمناسبة عيد مولده، من أرجاء الهند ومن كافة أنحاء العالم: «أنا ممتن لكم جميعاً، وأمنياتكم تمنحني القوة لأخدم جميع مواطنيّ وأن أعمل على تحسين حياتهم». ويأتي عيد ميلاد مودي خلال العام الجاري في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة في الهند، بفعل جائحة كورونا، التي كان له تأثير شديد على الدولة الآسيوية، كما في أنحاء العالم.