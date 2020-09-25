حاويات الشحن.. مطاعم ومنازل ومشاريع مبتكرة

رشا طبيلة (أبوظبي)

لا يتوقف الابتكار والإبداع عند حد معين، فكلما كانت هناك فكرة جديدة وتم تنفيذها بنجاح، تتولد أخرى في ذهن المبتكر، وبقدر ما يقدمه من إبداع في تنفيذها بقدر ما تنجح حتى يصبح الكثير من هذه الأفكار جزءاً من الحياة اليومية لشريحة كبيرة من الناس. الشاب الإماراتي عبدالعزيز آل علي، انطلق في سمائه المبدعة، ليحول حلماً راوده في فترة ما، إلى مشروع استثماري ناجح ومميز.. البداية كانت قبل 7 سنوات، عندما كان عبدالعزيز يتابع برنامجاً تلفزيونياً على إحدى القنوات العالمية، عن الحاويات البحرية، وطرق وأساليب مختلفة، يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الحاويات لتصميم أشكال مختلفة وأفكار متباينة، اتخذ قراره وقتها، ليجوب مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا، بحثاً عن المعرفة والأفكار الجديدة حتى أبصر طريقه قبل 5 سنوات، فافتتح ورشة تصنيع في منطقة مصفح بأبوظبي، وهو المشروع الذي حقق خطوات نحو النجاح، ويلقى إقبالاً متزايداً.. وبالتالي نجاحاً متواصلاً.

وقام عبدالعزيز آل علي بتحويل حاويات شحن، إلى غرف ومكاتب، ولم يكتف بذلك بل انطلق منها لتصميم المطاعم والمقاهي وحتى المسابح، ولديه المزيد من الأفكار التي يمكن تحويلها إلى مشاريع ابتكارية رائدة.

عبدالعزيز ومع دراسته للمشروع وبحثه العميق، استطاع أن يفتتح مشروعه «هوم كونتينر» بأبوظبي، وهو عبارة عن ورشة لإعادة بناء الحاويات وتحويلها إلى مشاريع في أبوظبي، ويكسب عملاء من مختلف القطاعات، فارتفع الطلب على منتجاته وانتشرت سمعة المنتج الذي يصنعه لجودته وفكرته المبتكرة، حيث يقوم بانتقاء أفضل المواد المستخدمة في إعادة بناء حاويات الشحن. وفي الوقت الحالي، يستعد عبدالعزيز لدخول مجال جديد في عمله.. فهو يخطط لأنماط جديدة تقوم على بناء الفلل باستخدام الحاويات، وينتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، إلى جانب البدء ببناء المسابح للمنازل والفلل والفنادق، والتي تتميز بإمكانية نقلها إلى مواقع أخرى، في حال تم تغيير مكان السكن.

وخلال جولة قام بها «الاتحاد الأسبوعي» لموقع مشروعه، قال عبدالعزيز آل علي: «استلهمت فكرة المشروع من خلال مشاهدتي لأحد البرامج التلفزيونية العالمية المعروفة، حيث لفت انتباهي موضوع تحويل حاويات الشحن إلى مطاعم ومقاه ومنازل».

ويضيف خلال اللقاء، الذي حصل في مكتبه المصمم من حاوية شحن: «قررت السفر آنذاك إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، لاستكشاف طرق وأساليب بناء حاويات، وكيفية الاستفادة منها بالطرق السليمة». ويوضح آل علي: «بدأت المشروع في العام 2015 بعد حصولي على الرخصة من الجهات المعنية، حيث بدأت ببناء المنازل الصغيرة لأقوم ببناء منزل لي، مكون من غرفتين في مزرعة خاصة، واستغرقت عملية البناء 6 أشهر».

وبعد تجربة ناجحة لبناء المنزل في المزرعة، يقول آل علي: «نقوم الآن ببناء المطاعم والمقاهي والمكاتب والمنازل في المزارع والشاليهات وملاحق الفلل، وهي أنماط تحظى بطلب جيد في السوق».

تسويق المنتج

حول تكاليف إنجاز المشاريع من الحاويات، يقول الشاب الإماراتي عبدالعزيز آل علي: «تكلفة بناء حاوية مخصصة لمطعم بمساحة 6 أمتار مثلاً تتراوح بين 50 إلى 60 ألف درهم، والـ 12 متراً يصل إلى 115 ألف درهم». ويخطط آل علي لتوسيع عمله ليشمل بناء الفلل من الحاويات، وهي بانتظار الموافقة حالياً من الجهات المعنية. ويقول: «ما يميز المنازل والمطاعم المبنية من الحاويات، أن عمرها الافتراضي يقدر بنحو 30 عاماً، ولا تحتاج إلى أعمال الصيانة الدورية»، مضيفاً أن الأسعار أكثر تنافسية وأفضل من البناء العادي. ويوضح أن سعر البيت من غرفتين قد يكون بـ 65 ألف درهم فقط، وتتميز المنازل المصنوعة من الحاويات بأنها مقاومة للحرارة العالية، وبالتالي تمنع الحرائق فيها». ويقول: «سنقوم ببناء المسابح كمنتج جديد من خلال الحاويات، والتي يمكن نقلها من أي مكان في حال تم تغيير السكن». وحول أساليب التسويق للمنتج، يقول آل علي: «نستخدم للتسويق منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب حديث العملاء عن جودة منتجاتنا وسمعة خدماتنا».

مرسى مارينا

عبدالعزيز آل علي يضيف: «90% من عملائي الحاليين من القطاع التجاري، لا سيما قطاع المطاعم والمقاهي والمطابخ بشكل رئيسي، حيث لدينا عملاء من داخل إمارة أبوظبي وخارجها، وقمنا مثلاً ببناء 18 حاوية في مشروع مرسى مارينا بأبوظبي، ولا نقوم فقط ببناء وتحويل الحاويات إلى مطاعم ومنازل ومقاه، بل أيضاً تمتد خدماتنا لعمل التصاميم الداخلية للحاويات التي قمنا بتحويلها وببنائها، والتي نستخدم فيها أعلى المستويات من الجودة مثل تصميم أرضيات باركيه والبلاط الفاخر والعزل الحراري وعوازل الصوت والتمديدات الكهربائية وغيرها». ويبين آل علي، أنه «على سبيل المثال خلال العام 2019، قام بتحويل حاويات إلى 25 مطعماً». وحول مساحة الحاويات، يوضح آل علي: «يتراوح طول الحاويات من 3 أمتار، وتصل إلى 12 متراً، وتتحمل حمولة 30 طناً، ويمكن توسيع البناء من الحاويات بربط عدد من الحاويات مع بعضها البعض لتكبير المساحة».