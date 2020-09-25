بطولات «ذكية»

مراد المصري (دبي)

تصدرت البطولات الرياضية «الافتراضية»، التي تقام عن بعد عبر التطبيقات الإلكترونية، ومن خلال الفيديو وغيرها من الأساليب الحديثة، المشهد خلال الشهر الحالي تحديداً، وذلك مع التوجه لإقامة عدد كبير من البطولات الرياضية بهذا الأسلوب، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وأدت إلى توقف النشاط في عدد من الألعاب الرياضية أو بدرجة معينة جعلت العوامل اللوجيستية للتجمع أكثر صعوبة لتكون هذه التطبيقات عبر الهواتف الذكية الأفضل من ناحية توفير الوقت والتكلفة وإبقاء المنافسات مستمرة. وأصبحت أمام الرياضيين، الفرصة المشاركة في أكثر من بطولة في نفس اليوم، وهم يتواجدون في منازلهم وكل ما يحتاجون له هواتفهم الذكية، إلى جانب قدرتهم على القيام بتدريبات مستمرة على مدار الوقت، مع خبراء من داخل وخارج الدولة دون توقف وبشكل لافت للغاية هنا في الدولة. ومن أبرز هذه البطولات والمبادرات في الفترة الماضية، قام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإطلاق مبادرة جديدة، ممثلاً بمشروع جديد يستهدف عشاق التطبيقات الحديثة والمهتمين بألعاب رياضات الأجهزة الإلكترونية، وذلك بإطلاق سباق افتراضي يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة، التي تبحر حول العالم يدعى «تحدي دبي فيرشيوال ريجاتا إن شور». ويعتبر هذا التطبيق الأول من نوعه لعشاق الرياضيات البحرية على مستوى الدولة والوطن العربي والقارة، وهو يهدف أيضاً إلى الترويج إلى معالم دبي، حيث يتيح السباق لجميع المشاركين خوض تجربة إبحار متميزة بين أبرز معالم «دانة الدنيا»، التي تطل على شاطئ الخليج العربي. ومن خلال هذا التطبيق، انطلقت بطولات خاصة تمنح فيها جوائز عينية للمشاركين بين فترة وأخرى، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التطبيق، وسيقوم النادي بتكريم كل الفائزين حتى ولو كانوا خارج حدود الوطن، بإرسال الجوائز إليهم عبر البريد وشركات التوصيل، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يستقطب سنوياً ما يصل إلى مليوني شخص، بينما تتجاوز الزيارات اليومية عدد 50 ألف زائر يمارسون هوايات الإبحار في 60 جولة تمثل كبريات المد العالمية من بينه دبي التي أصبحت أيقونة متميزة في هذا المجال. كما نظم مجلس الشارقة الرياضي فعاليته الرياضية الجديدة «دواثلون الشارقة الافتراضي»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون والقدرة للخدمات الرياضية، مستهدفاً ما يقارب 500 مشاركاً يشاركون في المنافسات التي تستمر حتى 15 أكتوبر المقبل. ويتضمن «دواثلون الشارقة الافتراضي» رياضتي الجري لمسافة خمسة كيلومترات، وركوب الدراجة لمسافة عشرين كيلومتر، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وسيتم تنفيذه من خلال أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة على سبيل المثال: جارمن، سترافا وغيرها من البرامج، وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة لملخص التمارين الثلاثة، ورفعهم مع البيانات الشخصية، ورفعها عبر صفحة النتائج المتخصصة من خلال الرابط، الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

في الفجيرة عاد «سباق بنك الفجيرة للجري» السنوي في نسخته الرابعة، من خلال تنظيمه بشكل كامل افتراضياً عبر الإنترنت، وتتضمن سلسلة من ثلاثة سباقات، تتضمن كل واحدة منها 3 فئات هي: 3 كلم و5 كلم و10 كلم. وتمكن المتسابقون من اختيار الوقت الذي يناسبهم، وتنفيذ السباق على جهاز السير المتحرك لقطع مسافة السباق، بحسب الفئة التي اختاروها.