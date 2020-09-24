العثور على بقايا «بليوصور» عاش قبل نحو 160 مليون عام

كشف علماء عن بقايا كائن حي بحري مفترس يعود إلى العصر الجوراسي يشبه الحيتان القاتلة، في أكثر صحاري العالم جفافا في تشيلي.

وقال الباحثون في جامعة تشيلي إن "البليوصور" كان من الزواحف التي عاشت قبل نحو 160 مليون عام وكان يتمتع بعضة أقوى من عضة "التيرانوصور ركس".

وهذه الحفريات ثاني أقدم حفريات يجري تسجيلها لهذا النوع من الكائنات في نصف الكرة الجنوبي.

كانت صحراء "أتاكاما" الشاسعة في تشيلي يوماً ما مغمورة إلى حد كبير بمياه المحيط الهادئ، وهي الآن برمالها وصخورها صحراء جرداء أشبه بسطح القمر وفيها أجزاء لم تصبها مياه الأمطار لسنوات.

وكان زاحف "البليوصور" يسيطر على المنطقة برأسه الكبير ووجهه الممدود وعنقه القصيرة وأسنانه الحادة إلى جانب جسمه ذي التركيبة الهيدروديناميكية وأطرافه التي تشبه الزعانف.

وعثر العلماء، في موقعين من حوض نهر "لوا" قريباً من مدينة كالاما التي تشتهر بأعمال التنقيب، على بقايا فك وسن وطرف من أطراف هذه الكائنات التي "تشبه بيئيا" الحيتان القاتلة.

وقال رودريجو أوتيرو، عالم الحفريات في جامعة تشيلي وكبير الباحثين في الدراسة، إن يعتقد أن إجمالي طول الحفرية يتراوح ما بين ستة إلى سبعة أمتار. ويبلغ طول الجمجمة نحو المتر، وبها أسنان يبلغ طولها ما بين ثمانية إلى عشرة سنتيمترات تقريباً.

ونشرت الدراسة في مجلة (علوم الأرض في أمريكا الجنوبية).