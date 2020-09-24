ترامب: ميجن لا تعجبني

واشنطن (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الممثلة ميجن ماركل، بعدما طالته تصريحات أدلت بها مؤخراً، وقال بسخرية أنه يتمنى لزوجها الأمير هاري «حظاً سعيداً».

وأوضح ترامب في رده على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة أنه ليس من المعجبين بها.. وأضاف: «أتمنى لهاري حظاً سعيداً، لأنه سيكون بحاجة إليه».

وكان هاري وميجن قد تجاهلا ترامب ولم يذكرا اسمه، أثناء تعليقهما على لائحة «الشخصيات المئة» التي نشرتها مجلة «تايم» الأسبوعية.

وقالت ماركل: «كل أربع سنوات، يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعلاً كذلك.. عندما نقترع، يكون لدينا قيم معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة».

وقال الأمير هاري: «من المهم جداً رفض خطاب التضليل والتهجم على الإنترنت».