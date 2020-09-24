«متروبوليتان أوبرا» تلغي برامجها

نيويورك (أ ف ب)

في قرار يخلّف خسائر مالية كبيرة، ألغت دار «متروبوليتان أوبرا» في نيويورك كل برامجها لموسم 2020-2021 بسبب جائحة «كوفيد-19»، بعدما كانت قد أرجأت إطلاقها إلى نهاية ديسمبر المقبل.

وبعد التشاور مع السلطات الصحية، رأت الدار أن معاودة نشاطها «لن يكون أمراً آمناً» ما دام السكان لم يتم تحصينهم بلقاح مضاد للفيروس.

وأوضحت الدار أن السلطات رجّحت أن يستغرق الأمر ما بين خمسة وستة أشهر على الأقل ليكون اللقاح متوافراً للجميع.

ولم يسمح حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بمعاودة تنظيم الأنشطة الفنية في القاعات المغلقة، أياً كان عدد الحضور.