احذر الطاولات الزجاجية

ترجمة: عزة يوسف

حذرت دراسة حديثة أصدرتها جامعة روتجرز الأميركية، من أن الطاولات الزجاجية خطيرة لدرجة قد تهدد الحياة.

وطالب الباحثون في الجامعة، بإشراف حكومي ولوائح أكثر صرامة على المصانع والمحال التي تبيع الطاولات الزجاجية، بهدف حماية المستهلكين، مع الترويج للطاولات الخشبية بدلاً منها.

وتقول معدة الدراسة ستيفاني بون، أستاذ الجراحة بالجامعة: إنه من الضروري إصدار قواعد أكثر صرامة، حيث لا ينبغي أن يتعرض مستهلكو الطاولات الزجاجية لإصابات تهدد الحياة بسبب إهمال الشركات المصنعة، بعدم استخدام الزجاج المتين أو زجاج الأمان، الذي تتم معالجته لزيادة قوته مقارنةً بالزجاج العادي.

وأوضح موقع «Study Finds»، أن الباحثين حللوا أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة ووجدوا أن معظمها إصابات بسبب تكسر طاولة الزجاج، والتي حدثت إما لأطفال صغار دون سن السابعة أو شباب في أوائل العشرينيات.

ولفت تقرير الموقع إلى أن الإصابات أثرت على مناطق مختلفة من الجسم، وتراوحت في شدتها من جروح طفيفة إلى تلف الأعضاء وحتى الموت في بعض الحالات.