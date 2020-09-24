لا للتخلص العشوائي من النفايات الملوثة

أبوظبي (الاتحاد)

الرمي العشوائي لمعدات الوقاية الشخصية من العدوى الخاصة بفيروس كورونا في الحدائق، أو الشوارع، أو حتى في الحاويات، قد يسبب مشاكل خطيرة للناس والعمال، إذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الآمنة، ما جعل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» يتخذ عدة إجراءات لضمان سلامة المجتمع والعمال، حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة، خلال رحلتها من البيت إلى مكب النفايات، ضمن معايير عالمية.

إلى ذلك، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، إنه يتم التعامل مع معدات الحماية الشخصية على أنها نفايات ملوثة وتساهم في انتشار الأمراض، ما يتطلب التعامل معها بحرص، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، ويجب على كل فرد الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، لتفادي خطورة نقل العدوى بكورونا من شخص إلى آخر، كونه فيروساً سهل الانتقال، خاصة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، ولاسيما أن فيروس كورونا مرض جديد، ولا توجد معلومات كافية، بشأن عوامل الخطر الخاصة بهذا المرض وعوامل انتقاله، حيث يتعيّـن على الجمهور التخلص من تلك الأدوات في حاويات النفايات العامة والسلال المعلقة، والمنتشرة في كافة مناطق إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن الرمي العشوائي لمعدات الوقاية الشخصية، قد يتسبب في انتشار المرض، وأيضاً قد يتسبب بالضرر لطواقم العمل الميدانية لـ«تدوير»، والتي تعمل على مدار الساعة للعمل على إزالة تلك المعدات المرمية عشوائياً، وفق إجراءات وقائية محددة.

وفيما يخص تدريب العمال، أشار إلى أن «تدوير» قامت باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة، وسلامة المجتمع والأفراد العاملين، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ضمن نطاق أعمالها، حيث يتمثل دور مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في ضمان التخلص الآمن والسليم من النفايات الملوثة، أو المشتبه في تلوثها بفيروس كورونا، ولذا تقوم فرق عمل جمع ونقل النفايات الطبية الخاصة بـ«كوفيد- 19»، بتعقيم الحاويات قبل وضعها في المركبات المبردة، المخصصة لنقل النفايات الطبية، ويتم إرسال الحاويات إلى وحدات المعالجة الخاصة بالتعامل مع هذه النفايات.