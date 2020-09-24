5 أماكن منزلية.. احرص على تعقيمها يومياً

ترجمة: عزة يوسف

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أصبح العزل الذاتي أسلوب حياة، على الأقل لبعض الوقت، مع إدراكنا أن التطهير والتعقيم من أهم الطرق لحماية أنفسنا من الفيروس، إلا أن موقع «Iol» ذكر خمسة أماكن، قد لا نُفكر في تعقيمها، مع أهمية ذلك.

الأسطح

نسمع كثيراً عن الأسطح المعرضة للمس بدرجة عالية، وهي التي تصل إليها أيدينا دائماً، مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح المصابيح، والأدراج، وأبواب الثلاجة، والميكروويف، وطاولات الطعام وغيرها، ولذلك لا يجب تنظيف هذه المواضع فقط، بل يجب تعقيمها أيضاً بصفة منتظمة.

الهواتف

نستخدم هواتفنا المحمولة كثيراً طوال اليوم، وعلى الرغم من أنك قد تحرص على تنظيف يديك، فإنك قد تنسى تطهير هاتفك، والذي يعد أداة معرضة للجراثيم.

الريموت كنترول

يعني البقاء في المنزل قضاء المزيد من الوقت أمام شاشة التلفزيون، مما يعني أنك تلمس جهاز التحكم عن بُعد باستمرار، ولذلك يجب الحرص على تنظيفه وتعقيمه بانتظام، فعليك القيام بإزالة البطاريات منه، ثم امسحه بمنديل أو قطعة قماش، بعد رشها بالقليل من المطهر، ثم تأكد من تجفيفه قبل إعادة البطاريات والتشغيل.

الألعاب

يمكنك تنظيف الألعاب الصلبة، باستخدام المناديل المضادة للميكروبات، وينطبق الشيء نفسه على الأجهزة اللوحية وألعاب الأطفال المحمولة وغيرها، أما الدمى اللينة، فيجب تنظيفها، عبر غسلها وتجفيفها، بصفة دورية.

أماكن العمل

يمكنك استخدام المناديل المطهرة، كأسهل حل لتنظيف الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها أثناء العمل، مع الحرص على تعقيم الأسطح نفسها، والتأكد من غسل يديك بانتظام، ولا تنس الأجهزة المستخدمة مثل آلات الطباعة.