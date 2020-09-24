صلاح عبد الله ينتظر «موسى»

محمد قناوي (القاهرة)

ينتظر الفنان صلاح عبد الله عرض فيلم «موسى»، وتدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، ويمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.

وقال إن الفكرة جذبتني فهي جديدة ولم تقدم من قبل، حيث تدور أغلب الأحداث حول الإنسان الآلي في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويتناول قضية طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة، إلا أنه يعاني مرضاً نفسياً، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، مما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام منهم.

يشارك في البطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم، وإخراج بيتر ميمي.

وأضاف: انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم «النمس والإنس»، والذي أظهر خلاله كضيف شرف مع محمد هنيدي، الموظف الفقير الذي يتعرض لكثير من المشاكل بسبب مهنة والده.

وأشار عبد الله إلى أنه يشارك في مسلسل «جمال الحريم» بطولة نور، دينا فؤاد، ومن إخراج منال الصيفي، وفي مسلسل «في يوم وليلة»، مع أحمد رزق.

وكشف عن أنه يتواجد خلال موسم رمضان القادم عبر مسلسل «هجمة مرتدة»، ويتناول ملحمة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية.