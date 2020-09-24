السعادة مع الأصدقاء .. أقوى

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن قضاء الوقت بصحبة الأصدقاء يجعل الناس أكثر سعادة، من الوقت الذي يقضونه مع أزواجهم أو عائلاتهم وأبنائهم.

وقال الأستاذ بجامعة ساوثرن ميثوديست الأميركية ناثان هدسون، إن المشاركين في الدراسة عبّروا عن شعورهم بمستويات أعلى من السعادة أثناء قضاء الوقت مع الأصدقاء.

وكشفت النتائج المفاجئة للباحثين، عن أن التواجد مع الأزواج أو الشركاء الرومانسيين يؤدي لأدنى مستويات السعادة.

ووفقاً لموقع «Study Finds»، أوضح الباحثون أن ذلك لا يعني أن التواجد مع الأزواج أو الأبناء لا يسعد الناس، بل الأمر يتعلق بالأنشطة التي نشاركها مع الآخرين من حولنا.

ويتضمن معظم الوقت الذي يقضيه الأفراد مع أصدقائهم أحداثاً وأنشطة اجتماعية ممتعة، إلا أن الكثير من الوقت الذي نقضيه مع العائلة ينطوي على أنشطة غير مريحة، مثل الأعمال المنزلية والمذاكرة والمسؤوليات الأخرى.

واقترح هدسون أن يسعى الناس للقيام بأنشطة أكثر متعة خلال الوقت الذي يقضونه مع شركائهم وأبنائهم.