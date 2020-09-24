نورهان.. مطربة تحلم بالشهرة

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الفنانة نورهان في بطولة ثلاثة مسلسلات جديدة، تتنوع أدوارها فيها بين الفتاة الطيبة والشريرة، وتعتبرها بمثابة إضافة مهمة لمشوارها الفني.

وقالت لـ«الاتحاد»: إنها تشارك حالياً في مسلسل «لؤلؤ» أمام مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي، وتدور أحداثه حول مطربة شابة تواجه أزمات كبيرة في طريقها نحو الشهرة.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل «كواليس» أمام هيدي كرم وأحمد رفعت، وتجسد فيه شخصية فتاة جادة وطموحة، صديقة البطلة التي تتحمل مسؤولية أبنائها بعد طلاقها.

وأبدت نورهان سعادتها بردود فعل الجمهور حول دورها الشرفي في الجزء الثاني من مسلسل «قوت القلوب»، والذي يعرض حالياً، بجانب دورها في مسلسل «ليالينا» الذي عرض في رمضان الماضي، ويعاد حالياً.

وأكدت على أنها تمردت على نوعية الأدوار التي حاول المخرجون حصرها فيها، والتي تتناسب مع ملامحها الرومانسية والرقيقة، وذلك من خلال تجسيد أدوار مغايرة، بشخصيات كوميدية وشريرة وتاريخية وغيرها، حيث إنها ترغب في تقديم شخصيات مختلفة.

وأعربت نورهان عن أمنيتها في تقديم عمل ديني يناقش قضايا معاصرة، إلى جانب عمل فرعوني حول حياة الفلاحين البسطاء في تلك الفترة.