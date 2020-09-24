لمس أحد الأبوين للرضيع يقلل الاستجابة لإشارات الألم لدى الطفل

أظهر بحث جديد أن التلامس المباشر بين أحد الأبوين والرضيع يخفف الألم عن الأخير أثناء أخذ عينة دم من قدمه.

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت اليوم الخميس، إلى أن الأطفال حديثي الولادة الذين يخضعون لفحص الدم عن طريق وخز عقب القدم، يكون لديهم استجابة أقل لإشارات الألم في المخ إذا حملهم أحد الوالدين، وكان هناك تلامس مباشر بين الرضيع ووالده.

ودرس العلماء نشاط المخ لدى 27 طفلاً وصلت أعمارهم إلى ثلاثة أشهر، بينما كانوا يخضعون لفحص الدم عن طريق وخز عقب القدم، وخلصوا إلى أن أولئك الذين يحملهم آباؤهم بينما تغطيهم الملابس أو البطانيات لم يكونوا هادئين، مما يشير إلى أن التلامس المباشر أمر بالغ الأهمية.

وقال لورنزو فابريزي الطبيب في كلية لندن الذي شارك في الإشراف على البحث «بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الطفل يشعر بالفعل بألم أقل، فإن النتائج التي توصلنا إليها تعزز الدور المهم للتلامس بين الآباء وأطفالهم حديثي الولادة».

وأضاف «عندما يحمل أحد الوالدين الطفل ويتم التلامس المباشر، فإن إشارات الألم في المخ تضعف إلى حد ما».

ووجد فريق فابريزي في الدراسة، التي نُشرت في الدورية الأوروبية للألم، أن استجابة المخ الأولية للألم كانت هي نفسها، سواء كان هناك تلامس مباشر، أو من خلال الملابس.

لكنهم قالوا إن وخز عقب القدم عندما أثار سلسلة من أربع إلى خمس موجات من نشاط المخ، تراجعت الموجات اللاحقة من النشاط عند الأطفال الذين حملهم آباؤهم، بينما كان هناك تلامس مباشر.