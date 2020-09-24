بريطانيا تطلق تطبيقاً يتتبع مخالطي المصابين بكورونا

أطلقت الحكومة البريطانية تطبيقاً إلكترونياً لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا وويلز.

وذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن السلطات تعمل على تشجيع السكان على تثبيته على الهواتف المحمولة، للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وتخطط الحكومة البريطانية لإطلاق حملة، تبث على شاشات التلفزيون في وقت الذروة، ليلة الخميس، لحث الناس على تثبيت التطبيق، تحت شعار: «احصل على التطبيق لحماية أحبائك».

ويعتمد التطبيق المرتبط بخاصية «البلوتوث»، على تطبيق آخر تم تطويره بشكل مشترك بين شركتي «آبل» و«جوجل»، بعد أن تخلت الحكومة عن التطبيق الخاص بها في يونيو الماضي.

وصمم التطبيق الجديد لتسجيل المدة التي يقضيها الأشخاص بالقرب من المستخدمين الآخرين، وتنبيههم ونصحهم بعزل أنفسهم، في حال ثبتت في وقت لاحق إصابة شخص ما، كان يوجد بالقرب منهم، بفيروس كورونا.

يذكر أن المملكة المتحدة، سجلت حتى اليوم الخميس 412 ألفاً و245 حالة إصابة، و41 ألفاً و951 حالة وفاة، وفقاً لبيانات جامعة «جونز هوبكنز».