نفوق 380 حوتاً بأستراليا

هوبارت (أ ف ب)

أعلنت فرق إنقاذ أسترالية نفوق نحو 380 حوتاً علقت عند خليج في تاسمانيا جنوب البلاد، رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المختصة للحفاظ على حياتها.

وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من 460 حوتاً جنحت إلى الخليج، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عدداً قليلا من السكان.

وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا: «380 حوتاً نفقت.. وهناك نحو 30 لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50». وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت بعد العثور على سبعين حوتاً جانحة عند جرف رملي في خليج تاسمانيا.