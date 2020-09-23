كورونا حول العالم

«هالوين» منزلي

لن يتمكن الأميركيون هذه السنة من ارتداء أزياء الأميرات وبزات «الرجل الوطواط»، وستبقى في خزائنهم، امتثالاً لتوجيهات السلطات الصحية بالامتناع عن الاحتفال بعيد «هالوين»، الذي يعتبر من أبرز المناسبات التقليدية في الولايات المتحدة، وستضطر الأسر إلى الاحتفاء بالعيد في المنازل ببساطة، تجنباً لشبح الإصابة بكورونا. (أ ف ب)

زراعة رئتين

نجح أطباء مكسيكيون في إجراء أول عملية زرع رئتين في أميركا اللاتينية لناجٍ من كورونا.. وقال الطبيب مانويل وونج جاين: «من دون الزرع، كان متوسط العمر المتوقع للمريض صفراً.. والآن لديه فرصة للحياة». (د ب أ)

72 مليون جرعة لقاح

اتفقت كندا مع شركتي الأدوية «سانوفي» الفرنسية، و«جلاكسو سميث كلاين» البريطانية، على توريد 72 مليون جرعة من لقاح كورونا في بداية 2021.. وبدأت الشركتان المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح في 3 سبتمبر الحالي. (د ب أ)

ملكة جمال افتراضية

لجأ منظّمو مسابقة ملكة جمال فنزويلا 2020 إلى تطبيقي «زوم»، و«واتساب» لتنفيذ اختبارات وفعاليات المسابقة افتراضياً، استجابة لتدابير الحجر التي فرضتها السلطات الفنزويلية للحد من تفشي كورونا، وظهرت العارضات يرتدين الكمامات في عروض مسجلة، وليست مباشرة كما كان يحدث في السابق. (أ ف ب)