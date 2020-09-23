بريطانيا تشغل روبوتات قادرة على قتل فيروس كورونا

تجوب روبوتات قادرة على قتل فيروس كورونا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية محطة «سانت بانكراس إنترناشونال»، إحدى أكبر محطات السكك الحديدية في العاصمة البريطانية لندن، لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل.

روبوت يقتل فيروس كورونا في محطة قطارات في لندن

يأتي ذلك بعد أن نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمر المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال جاي نيوتن رئيس العمليات وهندسة المحطات في خط «هاي سبيد وان تشانيل» للسكك الحديدية «الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو كسب ثقة العملاء».

روبوت يقتل فيروس كورونا في محطة قطارات في لندن

وأضاف نيوتن «نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي».

وقالت المحطة إن الروبوتات تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة، مضيفة أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق.

روبوت يقتل فيروس كورونا في محطة قطارات في لندن

ومحطة «سانت بانكراس إنترناشونال» هي المحطة التي ينتهي عندها خط «يوروستار» مع باريس وبروكسل وأمستردام، وهي متصلة أيضا بستة من خطوط قطارات الأنفاق في لندن.