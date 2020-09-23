مريم المرزوقي.. إنجازات بلا حدود

هناء الحمادي (أبوظبي)

مريم المرزوقي ذات العشر سنوات في الصف الخامس في مدرسة المزهر الابتدائية.. ببراءتها وبريق ابتسامتها تقهر التحديات التي أمامها وتتنافس على القمة بهمتها العالية لتنوع مواهبها، وفقدانها السمع تدريجياً كان له دور في تأخر النطق لديها، لكن أسرتها كثفت الجهود وجعلت منها مصدر تحد جميل من تحديات الحياة.

قامت أسرة مريم بتكثيف جهود تأهيلها وتوفير المعينات السمعية لها من أجهزة وغيرها، ولم تأل جهداً في تطوير مهاراتها وهواياتها المتعددة. تقول مريم «أحب الرسم وأمتلك مهارة في إعداد الكثير من الحلويات وبعض الأكلات الخفيفة كما أتميز في بعض الأعمال اليدوية، لذا التحقت بالعديد من الورش والدورات التدريبية التي صقلت موهبتي حتى أصبحت نجمة من نجوم الهمم نحو القمم».

هواية الرسم

ورغم أزمة (كوفيد- 19)، واصلت مريم مسيرتها، وتقول «قامت أسرتي بتجهيز مرسم مصغر لأمارس هوايتي في الرسم، وأنجزت العديد من اللوحات الفنية، وشاركت في مسابقات وورش رسم عن بُعد مع كبار الفنانين، ووجدت نفسي أميل إلى الرسم «التجريدي» والطبيعة الخلابة والزهور، ونجحت في قهر التحديات واستثمار وقتي بما يحقق طموحاتي، ورغم صغر سني أطمح في الوصول إلى العالمية ولا شيء مستحيل، فأنا أسعى لتحقيق هدفي خطوة بخطوة».

إنجازات وجوائز

وعلى صعيد الإنجازات حققت مريم المرزوقي العديد منها، حيث لديها أكثر من 50 فوزا على مستوى المدرسة والدولة في مختلف المجالات، من أهمها كما تقول «فزت بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز في الدورة 22، وجائزة التحبير الدولية للقرآن الكريم وعلومه لعامين متتاليين 2019 و2020 حيث حصلت على المركز الأول فئة الأطفال أصحاب الهمم، وفزت بالمركز الأول في مسابقة مبتكرون على مستوى الدولة عام 2018، وجائزة بلدية العين للتطوع «فئة البراعم» على مستوى الدولة عام 2019، وجائزة مواصلات الإمارات 2019 فئة أفضل لوحة فنية المركز الأول، وجائزة صيف بلا فراغ 2019 فئة الرسم -المركز الثالث لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، ومسابقة الرسام الصغير 2019 في مستشفى زليخة - المركز الأول للفئة العمرية الثانية، ومسابقة الواعظ الصغير 2020- المركز الأول على مستوى الدولة في الفئة العمرية الثانية، ومسابقة القرآن الكريم في برنامج صيفنا سعادة التابع لحكومة عجمان 2020 – المركز الثالث على مستوى الدولة، وبالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم (أهل الله وخاصته) فئة أصحاب الهمم 2020 التي تنظمه مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار على مستوى جميع مدارس الدولة، وفزت بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة خارج الصندوق فئة الابتكار والإبداع 2020، وجائزة سفير الوقاية المجتمعية للعام 2020 مسابقة أفضل نشاط منزلي.

عمل تطوعي

ترى مريم أن العمل التطوعي عطاء بلا حدود وفرصة للمساهمة في أعمال الخير، وعن ذلك تقول «بفضل دعم أفراد أسرتي وحبهم للمشاركة في الكثير من المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية، وجدت نفسي أسير على نهجهم، في مجال التطوع حيث تطوعت بما يزيد عن ألف ساعة في خدمة الوطن، وقدمت مع أسرتي العديد من المبادرات المجتمعية على مستوى الدولة مثل «حقيبتي المدرسية عون لهم، في سقياهم رحمة، عيديتي، نبادر لنسعد القلوب»، والكثير من المبادرات الهادفة التي لها دور إيجابي في المجتمع بهدف نشر ثقافة العطاء والخير.

طموح

الطموح في حياة مريم المرزوقي لا يتوقف عند سقف معين، فهي تطمح لأن تكون طبيبة أطفال، ورسامة تنشر رسالة الحب والسلام والسعادة من دولتها الإمارات لكل دول العالم، وتسعى لتحقيق أحلامها وقهر الصعاب بالإرادة والرغبة في تحقيق الذات.