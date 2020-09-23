المنهالي يتغنى باليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬الإماراتي‭ ‬طارق‭ ‬المنهالي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الـ90‭‬ عملين‭ ‬مميزين، الأول‭ ‬بعنوان:‭ ‬«احنا‭ ‬السعودية»، من كلمات‭ ‬الدكتور‭ ‬عصام‭ ‬حمزة‭ ‬بخش، وألحان‭ ‬فادي‭ ‬الساري، والثاني‭ ‬بعنوان‭» ‬من‭ ‬يحب‭ ‬الوطن‭«

من‭ ‬كلمات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وألحان‭ ‬خالد‭ ‬الجوهر‭.‬ والعملان‭ ‬من توزيع‭ ‬المايسترو‭ ‬محمد‭ ‬القحوم‬، ويمتلك‭ ‬المنهالي‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬حول‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭،‬ ودائماً‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬اللون‭ ‬العريق،‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬بصمته‭ ‬الخاصة‭ ‬فيه،‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬يفاجئ‭ ‬جمهوره‭ ‬بإطلالته‭ ‬الأصيلة‭.‬