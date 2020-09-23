أبوظبي (الاتحاد)
أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ90 عملين مميزين، الأول بعنوان: «احنا السعودية»، من كلمات الدكتور عصام حمزة بخش، وألحان فادي الساري، والثاني بعنوان» من يحب الوطن«
من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود وألحان خالد الجوهر. والعملان من توزيع المايسترو محمد القحوم، ويمتلك المنهالي قاعدة جماهيرية واسعة الانتشار حول الخليج والوطن العربي، ودائماً ما يتميز بتقديم اللون العريق، الذي وضع بصمته الخاصة فيه، ودائماً ما يفاجئ جمهوره بإطلالته الأصيلة.