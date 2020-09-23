فاكهة الخبز.. فوائد صحية خارقة

ترجمة: عزة يوسف

وجد باحثون كنديون أن فاكهة الخبز لا توفر فوائد صحية فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضاً في التغلب على نقص الغذاء، وفي حين أن تناول الكثير من الخبز المصنوع من الدقيق ضار بالصحة على المدى الطويل، إلا أن فاكهة الخبز تأتي من شجرة مزهرة في عائلة التوت والجاك فروت ذات فوائد صحية مغذية.

وذكر موقع «Phys»، أن هذه الثمار الكبيرة تنمو في جنوب المحيط الهادئ والمناطق الاستوائية الأخرى، ويمكن خبزها وتجفيفها وتحميصها وحتى طحنها كبديل للدقيق.

وأشار فريق البحث بجامعة كولومبيا البريطانية الواقعة في كندا، أن هذا الطعام الأساسي للسكان المحليين يمكن أن يكون بمثابة بديل صحي لدقيق الحبوب، ويمد الجسم بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية. وقالت سوزان مورتش الباحثة في الجامعة: إن الفاكهة من المحاصيل الأساسية التقليدية في جزر المحيط الهادئ، وظل الناس يعيشون عليها لآلاف السنين.