رانيا يوسف: ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب «راجية»

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط بين ستديوهات التليفزيون والسينما، حيث تصور مسلسلاً وانتهت من آخر وتستعد للثالث، بالإضافة إلى فيلم سينمائي، وقالت إنها تصور حالياً مسلسل «شارع 9» استعداداً لعرضه خلال موسم الشتاء المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى مع بعض الإثارة والتشويق، ويستعرض بعض مشكلات الأسرة، وأقدم فيه دورا جديدا وهو شخصية «راجية» الطبيبة النفسية التي تعاني من المشاكل مع زوجها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، والتقيت مع عدد من الأطباء النفسيين للوصول إلى خلفية الشخصية وكيفية تعاملهم مع المرضى. وأوضحت رانيا أن العمل يتسم بالغموض، من خلال جريمة قتل، وهو من 45 حلقة، وعبارة عن مجموعة من قصص الحب والفساد والعلاقات الاجتماعية بين عدد من سكان «شارع 9»، بضاحية المعادي، مشيرة إلى أن العمل سيتم عرضه بعيداً عن موسم رمضان، وهذا في صالح العمل، مما يمنحه نسبة مشاهدة أعلى.

«الآنسة فرح»

وقالت رانيا: انتهيت من تصوير الجزء الثاني من «الآنسة فرح» المأخوذ من المسلسل الأميركى «Jane the virgin»، ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، وتدور الأحداث حول فرح التي تعمل في أحد الفنادق وتكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب، بعد حقنها بالخطأ حيث تكتشف حملها وهي عذراء.

منصات رقمية

وعن عرض أعمالها على المنصات الرقمية التي بدأت ب«مملكة إبليس»، و«الآنسة فرح» و«الحرامي»، قالت إن المنصات أصبحت ضرورة، وأصبح الكثيرون يشاهدون الأعمال عبر الهواتف، ويحبذون المنصات لعدم وجود فواصل إعلانية.

أما عن موسم رمضان المقبل، فما زلنا في بداية الموسم، ولا أعلم ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهناك مفاوضات مع الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل «اللعبة». وأعلنت يوسف أن أمامها أكثر من مشروع سينمائي، وسوف تتخذ قراراً بشأن هذه الأعمال خلال الأيام المقبلة. وعن اتهامها بإثارة الجدل على السوشيال ميديا، قالت: لا أقصد هذا مطلقاً، فأنا إنسانة عفوية وأتصرف على طبيعتي، وأشارك بالرأي في بعض الموضوعات والقضايا العامة. وتساءلت، ما المشكلة في نشر صور لي؟، وما المشكلة في ارتدائي لملابس بعينها؟ فأنا لم أضر أو أؤذي أحداً.