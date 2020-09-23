«فنّ» تحتفي بالإبداعات السينمائية عبر «الفنّ يجمعنا»

الشارقة (الاتحاد)

تنّظم مؤسسة (فنّ) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، فعالية استثنائية تحت شعار «الفنّ يجمعنا»، تستضيف خلالها نخبة من الفنانين والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة السينمائية العرب والأجانب، خلال الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر المقبل، ليقدموا مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية والإبداعية.

تأتي الفعالية التي تقام عن بُعد، انطلاقاً من رؤية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تم تأجيله هذا العام، نظراً لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث تسعى المؤسسة من خلالها إلى إبقاء الجمهور العاشق للفنّ السينمائي على مقربة من جماليات الفنّ السابع وصنّاعه، وتواصل تقديم الإبداعات السينمائية والفنية في مختلف الظروف. وسيكون الجمهور خلال الفعالية على موعد مع 4 جلسات حوارية تستضيف عدداً من الفنانين والمبدعين السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب 9 ورش عمل فنية وتطبيقية ومعرفية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية بواقع ورشتين يومياً، تتخللهما عروضٌ يومية لباقة من الأفلام العربية والأجنبية تتولى تقديمها منصة (viemo) فيمو للفيديو، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

من ورشة عمل سابقة لمؤسسة «فن» (الصور من المصدر)

وعن هذه الفعالية، قالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة (فنّ)، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «حرصنا في المؤسسة أن تبقى الفنون السينمائية يقظة في أذهان جميع أفراد المجتمع، لأن الفنّ يخفّف الظروف الصعبة، ويبعد الإنسان عن التفكير السلبي، ونظراً لتأجيل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عملنا على تنظيم هذا الحدث ليكون حاضراً في كلّ منزل لكن بطريقة مختلفة، ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولنستمر في تقديم الإبداعات لمختلف أفراد العائلة ونعرّف بروّادها وأصحابها».

وتابعت مدير مؤسسة فنّ: «تقدم الفعالية مضامين متنوعة في الطرح، نتطلع من خلالها أن نلبي ذائقة الشغوفين في كافة المجالات السينمائية، وأن تكون السينما جزء من حياة المجتمع، وعبر هذه الفعالية نتبادل التجارب الفنية والسينمائية ونتعرّف على آخر ما توصّلت له هذه الصناعة التي تعبّر عن القيم الأخلاقية والثقافية للشعوب».