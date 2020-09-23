«رحلة عُمر».. بناء أسرة واعية ومتماسكة

الشارقة الاتحاد)

تبث «إذاعة الشارقة» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامج «رحلة عُمر» الذي يعرّف بأسس ومبادئ الاستقرار الأسري، ومهارات بناء الحياة الزوجية الصحيحة، كما يبرز مكانة العلاقة المشتركة بين الزوجين، وأهمية التوافق الفكري، قبل الشروع بالزواج، وغيرها من الضروريات.

يتناول البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي الدكتور عبد العزيز الحمادي، مساء كلّ أربعاء، أهمية الزواج الناجح وأثره على الفرد والأسرة والمجتمع، كما يتطرق للحديث عن ضرورة اتباع أساليب فاعلة في مجال التواصل، بهدف إنجاح العلاقة الزوجية، وتعزيز أطر المحبة والمودة المتبادلة، ما ينعكس على الأمان الأسري.

ويعتمد البرنامج على طرح التساؤلات أمام الجمهور في كلّ حلقة، بهدف الاستماع لآرائهم وتطلعاتهمّ حول معايير الزواج الناجح، عبر الاتصالات أو الرسائل والتغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقدّم في الوقت ذاته، أسرار وأدوات العلاقات الزوجية المستقرة، وسبل تطوير قدراتهم في إدارة الأزمات والخلافات الزوجية، باستخدام طرق علمية بسيطة، قادرة على إيجاد الحلول وتجاوز التحديات.

عبد العزيز الحمادي

وحول هذا البرنامج، يؤكد الدكتور عبد العزيز الحمادي معد ومقدم البرنامج، أن العمل يهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي، ويخدم بناء أسر إماراتية واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتسليط الضوء على الزوايا الخفية في الخلافات بين الزوجين، وأبرز مسبباتها، وطرق تجاوزها وحلها بطرق حضارية، مما يجنب الأسر مخاطر الطلاق وآثاره السلبية على المجتمع.

وقال الحمادي: «البرنامج بمثابة الخطوة التمهيدية لتأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بأساسيات استقرار هذه العلاقة التي تعدّ من أكثر العلاقات أهمية في الحياة، ويشكل رؤية متكاملة ومباشرة لحرص إمارة الشارقة على الاهتمام بالأسرة والحفاظ عليها، وتقليل مخاطر اللجوء إلى اتخاذ قرارات متسرعة تؤول إلى الانفصال والطلاق».