محمد فراج.. في «تقاطع طرق»

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل الفنان محمد فراج تصوير دوره في مسلسل «تقاطع طرق»، الذي خرج من سباق رمضان الماضي، بسبب عدم انتهاء تصويره نتيجة توقفه جراء جائحة «كورونا».

وقال فراج، إن الأحداث تدور في إطار درامي رومانسي، حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، من خلال السفر للخارج، وتلتقي بشاب وتتزوجه وينجبان طفلاً.

وأشار فراج، إلى أنه انتهى من تصوير دوره في فيلم «الصندوق الأسود»، ويجسد فيه شخصية «هجّام»، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة.

وقال: إنه ينزعج من «السوشيال ميديا»، ولا يشغل باله بها وما يتردد فيها، لإيمانه بأن ما يحدث على أرض الواقع أصدق، لذلك اعتاد أن لا يرد على أحد.