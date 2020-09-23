وفاة الطاهي الفرنسي الشهير بيار ترواغرو

توفي الطاهي الفرنسي بيار ترواغرو، اليوم الأربعاء، عن 92 عاماً وقد اشتهر مع شقيقه جان بإدخالهما تغييرات جذرية في المطبخ وجعل من مطعمه داخل فندق عائلي في روان وسط فرنسا معلماً لفن الطهو.

وقال مدير «دار ترواغرو» باتريس لوران الذي يعمل منذ 30 عاماً في هذه المؤسسة العائلية، إن «بيار ترواغرو توفي في منزله في كوتو (قرب روان) بعد ظهر» الأربعاء.

وأضاف لوران «ابنه ميشال وزوجته توجها إلى المكان وهما تحت الصدمة»، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «لو بروغريه» الإقليمية.

وبعد الطاهي الشهير من مدينة ليون الفرنسية بول بوكوز الذي كان مقرباً جداً منه، والطاهي جويل روبوشون اللذين توفيا في 2018، يفقد المطبخ الفرنسي علماً جديداً من أعلام فن الطهو الراقي.

وكان الأخوان ترواغرو قد تلقيا تدريبهما المهني في أفضل المطاعم ونالا أول نجمة في دليل ميشلان الشهير للمطاعم سنة 1955. وبات مطعمها يحمل اسم «لي فرير ترواغرو» (الأخوان ترواغرو)، مع بيار في طبخ الأطباق وجان في تحضير الصلصات ووالدهما جان باتيست في الخدمة داخل الصالة وفي تقديم المشروبات.

وتميز الأخوان ترواغرو بأسلوبهما الابتكاري الإبداعي والبسيط في آن.

ونالت «دار ترواغرو» في مدينة روان نجمتها الثانية سنة 1965 ثم حصلت على نجمة ثالثة، وهو أعلى تصنيف في دليل ميشلان، في العام 1968.

وحصلت المؤسسة على لقب «أفضل مطعم في العالم» ضمن دليل زاغات سنة 2007.



