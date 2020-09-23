محطة الفضاء الدولية تجري مناورة احترازية

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن محطة الفضاء الدولية أجرت مناورة احترازية، حيث مرت قطعة من حطام فضائي مجهول بالقرب منها.

وقالت ناسا إنه تم الانتهاء من المناورة التي استغرقت 150 ثانية، وإنه ليس هناك خطر على أي من أفراد الطاقم حاليا.

وأوضحت أن تلك القطعة أجبرت رواد الفضاء الثلاثة (أميركي وروسيان) الموجودين على متن المحطة على الانتقال إلى القطاع الروسي من المحطة ليكونوا قريبين من مركبة الفضاء سويوز.

وأشارت ناسا إلى أن الطاقم "واصل أنشطته المعتادة".

والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) أن هناك تسرب هواء بالمحطة.