محمد عبده والمنهالي يجتمعان في حب السعودية والإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع فنان العرب محمد عبده والفنان الإماراتي عيضة المنهالي في عمل وطني غنائي بعنوان «من بيننا عهد» أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والذي قالا في مطلعها:

من دار زايد لا هل العوجـــــــا سلام

‏‎لديار بو تركي سليل أمجادها

الى المليك الما يضيم ولا يضام

‏‎نــــور الجزيرة حزمها وعمادها

لدار بو سلطان لـــــــــــــــــــــــــــــي ع المجد

حــــــــــــــــــــــام منّا التراحيب سبقت

عدّادهـــــــــــــــــــــــــا بوخالد محمد ليــــــا

أمّر وقام لبت معه كل الأمم وأسيادها..

وقد تم عرض العمل الوطني الضخم «من بيننا عهد» من خلال فيديو كليب صور خصيصاً من إنتاج وزارة الثقافة وتنميةالمعرفة بدولة الإمارات، ومن إخراج ماجد العيسى، بعد أن كتب الكلمات الشاعر سيف كميدش الكعبي، ومن إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت «الحوربه» صالح عبدالواحد، وبمشاركة الغناء مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية. وطُرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع «اليوتيوب»، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.