الجسمي يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90

السعودية (الاتحاد)

على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر والشاطئ الرملي الجميلة، رسم الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» المحبة والفرح والسعادة على وجوه الجمهور السعودي، محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة اليوم بهذه المناسبة «فرحة وطن واحد»، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينهم أغنية «بالبنط العريض» التي طالبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل، وقام بتلبية طلبهم وقدمها أكثر من ثلاث مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية «الكروز» العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.

وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، وقال: «فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة»، شاكراً على حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.

وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية في ظل جائحة فيروس «كورونا» من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة، وتحت تنظيم شركة روتانا الذين اهتموا بكل تفاصيل إنجاح الحفل بالشكل الراقي والاحترافي.